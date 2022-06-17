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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu

İHA

Süleymanpaşalı genç sporculardan 3 dünya şampiyonluğu

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Sude Fidan ve Hamza Varol, Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda DNF (Dynamic Without Fins) yüzme kategorisinde dünya şampiyonu oldu.
Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Eğitmeni Sertan Aydın yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Sırbistan’da bayrağımızı göndere çektirmeyi başardılar.
Tek nefes paletsiz dipten gitmede Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sude Fidan tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Bir diğer Tekirdağlı Okyanus Su Sporları Kulübü sporcusu Alya Akar da ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.
Aynı ikili, Tek Nefes Çift Palet En Uzun Mesafe Gitme Genç Kızlar kategorisinde aynı sıralama ile şampiyonluğu ve ikinciliği kimseye bırakmayarak adeta başarıdan başarıya kulaç attılar.
Sırbistan’da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan diğer isimler ise Hamza Varol ve Bilal Yalçın oldu. Genç Erkekler tek Nefes Çift Palet En Uzun Mesafe Gitmede Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamza Varol Dünya Şampiyonu, Bilal Yalçın ise dünya ikincisi olarak kürsüde zirveye çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, “Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da yapılan CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda DNF (Dynamic Without Fins) Genç Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Sude Fidan ile DNF Genç Erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ege Yankı Güneş’i kutluyorum. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Alya Akar ve bronz madalya elde eden Toprak Toprak’ı da tebrik ediyorum. Ayyıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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