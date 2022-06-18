'Kalp hastalığında minimal invaziv kroner baypas artıyor'



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Gündüz Yümün, teknolojinin gelişmesiyle kalp hastalığında 'minimal invaziv koroner baypas (MİDCAB)' ameliyatlarının artığını söyledi. Her 30 ameliyatın 10'unu bu yöntemle yapmaya başladıklarını söyleyen Yümün, "Bu ameliyatların normal hastalara göre daha az kan kullanımı, yoğun bakımda daha az kalış süresi gibi avantajları var. Hasta yan yatabiliyor, ameliyattan çıktıktan sonra hemen araba kullanabiliyor. Normal baypasa göre hayata katılım süresi çok çok daha kısa oluyor" dedi.

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Gündüz Yümün, son dönemlerdeki kalp ameliyatlarında hastaların açık kalp ameliyatı yerine 'minimal invaziv koroner baypas' tercih ettiklerini söyledi. Bu ameliyatın yoğun bakımda kalış süresinin daha az olmasına dikkat çeken Yümün, "Bu sistem daha önceden denenmişti ama son yıllarda teknolojinin gelişimiyle birlikte kateterlerin, kartörlerin, bize yardımcı olan ameliyat malzemelerinin gelişmesiyle birlikte daha yaygın hale gelmeye başladı. Bunda teknolojinin gelişimi dışında hastaların da bilinçlerinin artması böyle bir yöntemin olduğunu araştırmaları, bu yöntemin daha sık kullanılır hale gelmesini sağladı. Bu normal baypas ile aşağı yukarı aynı sürelerde sürüyor. İlk başlarda tabii daha uzun süren vakalarımız oldu ama bu bir profesyonel düzeye geçtikten sonra hemen hemen aynı sürede oluyor 3-4 saat gibi bir süresi var. Normal hastalara göre daha az kan kullanımı, yoğun bakımda daha az kalış süresi gibi avantajları var. Cerrahi ekibe avantajlı değil de hastaya göre 2 avantajları var. Hasta yan yatabiliyor, ameliyattan çıktıktan sonra hemen araba kullanabiliyor. Normal baypas ameliyatına göre hayata katılım süresi çok çok daha kısa oluyor" diye konuştu.

Ayda 30'a yakın kalp ameliyatı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Yümün, 10'unun bu yöntemle olmaya başlandığını söyledi. Yeni yöntemin uygulandığı hastalardan Mesut Keskin'in göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirten Yümün, şunları kaydetti:

"Yapılan anjiyografi tetkiklerinde kalp damarlarında ciddi darlıklar olduğu görüldü. Tabii bunlar stentle açılacak gibi değildi. Hastamızın vücut yapısını inceledikten sonra yeni yapmaya başladığımız Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı, artık küçük kesili kapalı yöntemle baypas yapmaya karar verdik. Mesut Bey de bu şekilde baypas yaptığımız yaklaşık 30'uncu hastamız oldu. Başarılı bir şekilde göğsün kemiğine yarmadan küçük bir göğüs insizyonuyla kesisiyle baypas ameliyatını tamamladık ve kısa sürede yoğun bakımdan çıkardık. Ve şu anda rahat bir şekilde her türlü pozisyonda yatağında yatabilir hale geldi."

Hastaneye göğüs ağrısı ile gelen ve daha sonra 'minimal invaziv koroner baypas' tercih ettiğini belirten Mesut Keskin, "Baypas denince insanın mantıken vücudunun kesilip, parçalanıp bütün organlarının çıkacağı akla geliyor. Ben hocama espriyle beraber bunun kısası yok mu dedim. Bana bakacaklarını söylediler. Bana ameliyatta 9'a kadar saymasını biliyor musun dediler. Sonra gözümü açtığımda bu hale geldim, çok şükür. Allah razı olsun doktorlarımızdan. Bana birkaç gün içinde sahilde gezebileceğimi söylediler. Teknoloji ilerledikçe insanlar da bunun kıymetini bilmeli" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-06-18 10:29:25



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