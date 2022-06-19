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6 makineye bağlı SMA'lı Ecrin'in annesi: Zaman, en büyük düşmanımız

DHA

6 makineye bağlı SMA'lı Ecrin'in annesi: Zaman, en büyük düşmanımız


Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 15 aylık Ecrin Yiğit'in tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Evde 6 makineye bağlı olarak hayat mücadelesi veren Ecrin'in annesi Zeliha Yiğit, "Gerçekten zamanımız yok. Zaman, en büyük düşmanımız. Makine olmadan nefes dahi bile alamaz. Kızım parasızlık yüzünden benden gitmesin istemiyorum" dedi.
Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde inşaat ustası Zeydin (30) ile ev kadını Zeliha Yiğit'in (22) 15 ay önce 'Ecrin' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 6 aylık Ecrin'e kontrol için götürüldüğü hastanede SMA-1 tip teşhisi koyuldu. Tedavi sürecine başlanırken, bir yandan da ilaç ve diğer masraflar için Tekirdağ Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası duyuruldu.
'LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN'
Kızının acilen yurt dışında tedavi edilmesi gerektiğini belirten Zeydin Yiğit, "Hastalığı SMA-1, hasta ölümcül kas hastası. 6 aylıkken kontrol amaçlı doktora götürdüğümüzde SMA teşhisi konuldu. 7'nci ayında rahatsızlandı, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Şu an 6 makineye bağlı olarak evde bakıyoruz. Bunun ilacı yurt dışında. Biz de valilik onaylı kampanya başlattık. Burada herkesin desteğini istiyoruz. Ecrin, bizim ilk evladımız. Geceleri başında nöbetleşe bekliyoruz. Bazen derin uyuduğunda korkuyoruz. 'Yaşıyor mu, yaşamıyor mu' diyerek uyandırıp, kontrol ediyor. Bizim için zor bir süreç. Lütfen sesimizi duyun. Kızım ölmesin, desteğe ihtiyacımız var" dedi.
'BENDEN GİTMESİNİ İSTEMİYORUM´ 
Kızının hayata tutunabilmesi için zamanla yarıştıklarını belirten anne Zeliha Yiğit de "Kızımın durumu stabil. Şu an yurt dışındaki ilacını bekliyor. Sizlerden gelecek destekleri bekliyor. Gerçekten zamanımız yok. Zaman, en büyük düşmanımız. Ecrin'in şu an hareketleri var sadece o ilaca kavuşması lazım. İlaç için sizden gerçekten destek bekliyoruz. Ecrin, 6 makineye bağlı hayat mücadelesi veriyor. Burnundan besleniyor, boğazı delik. Makine olmadan nefes dahi bile alamaz. Kızım parasızlık yüzünden benden gitmesin istemiyorum. Lütfen bana destek olun. Kızımı yaşatalım" diye konuştu.
Öte yandan Ecrin'in tedavisi için 20 milyon liraya ihtiyaç olduğu belirtilirken, bugüne kadar paranın yüzde 5'inin toplandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2022-06-19 11:50:00

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