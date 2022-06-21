Camla intihara teşebbüs iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde intihara teşebbüs eden şahıs ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İstiklalKurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Muratlı’ya taşınan 42 yaşındaki H.Ö., oğluyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından sinirlenerek eline aldığı bıçağı bacağına sapladı. Ardından cama vuran adam, kırılan cam parçasıyla boynunu da keserek intihara teşebbüs etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Emniyet ekipleri ise olayla ilgili adli inceleme başlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.