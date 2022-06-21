Tekirdağ'da yoldan çıkan tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı.

İstanbul’dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 34 ZS 3133 plakalı çift dorseli tır, sürücüsü C.E’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü C.E, tırı durdurmak için hamle yapsa da başarılı olamadı. Tırın dorsesi sürüklenerek yoldan çıktı. 40 metre sürüklenen dorse, bariyerleri parçalayarak 50 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolun trafiğe kapanan bir bölümünü açmak için kaza kaldırma çalışması başlatırken, kazanın tam olarak hangi sebepten kaynaklandığını tespiti için soruşturma başlatıldı.

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