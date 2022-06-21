Mini Voleybol Şenliği ile 450 voleybolcu genç eğlence dolu anlar yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mini Voleybol Şenliği ile 450 voleybolcu genç eğlence dolu anlar yaşadı

İHA

Mini Voleybol Şenliği ile 450 voleybolcu genç eğlence dolu anlar yaşadı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Voleybol İl Temsilciği işbirliğinde düzenlenen Mini Voleybol Şenliği, 450 voleybolcunun katılımı ile şölen havasında gerçekleştirildi. 1114 yaş arası 12 kulüpten 45 takımın mücadele ettiği Mini Voleybol Şenliğinde 180 karşılaşma oynanırken heyecan dolu anlar yaşandı.
Amfi tiyatro yanındaki çim alanda gerçekleşen organizasyona Tekirdağ’ın neredeyse tüm ilçelerinden ekipler katılırken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de turnuva alanına gelerek tüm genç sporculara başarılar diledi.
Gençlere ve çocuklara voleybolu sevdirmek amacıyla düzenlenen Süleymanpaşa Belediyesi Mini Voleybol Şenliği 2 gün sürerken genç voleybolcular hem voleybol oynadı hem de birbirleri ile kaynaşarak eğlenceli anlar yaşadı. Dj eşliğinde müzik yayını, kumanya, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar ile yüzlerin güldüğü organizasyon madalya töreni ile sona erdi.
Etkinlik sonunda tüm sporculara madalya takılırken törende bir konuşma yapan Tekirdağ Voleybol İl Temsilcisi Kazım Ceyhan, “Mini Voleybol Şenliğimizde sporculara yarışmaktan önce eğlenmeyi, sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve voleybolu sevdirmeyi hedefledik. Sporun yanı sıra Süleymanpaşa Belediyemiz her şeyi düşünüp muhteşem bir etkinliğe imza atılmasını sağladı. Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize daha çok yatırım yapacağız”
Turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de gençlere yapılan yatırımlara devam edeceklerini belirterek, “Mini Voleybol Şenliği etkinliğimizde 450 çocuğumuzu ağırladık. Farklı bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kazanan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Bu düstur ve Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışımızla gençlerimize çok daha fazla yatırım yapacağız” diye konuştu.
İki gün süren Süleymanpaşa Belediyesi Voleybol Şenliğinin ilk gününde Başkan Yüksel ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün, voleybolcu gençleri yalnız bırakmazken, son gün kazananlara ödüllerini Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı yeni mezunlarını uğurladı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı yeni mezunlarını ...
Trakya Hastaneleri, Romanya’dan daha çok hasta bekliyor
YEREL HABERLER Trakya Hastaneleri, Romanya’dan daha çok hasta ...
Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı
YEREL HABERLER Tırın dorsesi uçurumda asılı kaldı
Camide pes dedirten hırsızlık Camide namaz kılan vatandaşın çantasının çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER Camide pes dedirten hırsızlık Camide namaz kılan ...
Camla intihara teşebbüs iddiası
YEREL HABERLER Camla intihara teşebbüs iddiası
Tekirdağ'da öğrenciler organik sebze ve meyve yetiştiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da öğrenciler organik sebze ve meyve ...
Tekirdağ’da kazada faciayı korkuluk demirleri engelledi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kazada faciayı korkuluk demirleri ...
Tekirdağ’da öğretmen ve öğrenciler okulda istiridye mantarı yetiştiriyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da öğretmen ve öğrenciler okulda istiridye ...
Malkara'da iş yerinden sigara hırsızlığı
YEREL HABERLER Malkara'da iş yerinden sigara hırsızlığı
Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Beyin kanamasından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi ...
Kayıp olarak aranıyordu, Ergene Deresi'nde cesedi bulundu 
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, Ergene Deresi'nde cesedi ...
İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler başladı Lavanta tarlası hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mor günler ...
Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu Etler alınmış, kemikler olduğu gibi bırakılmış
YEREL HABERLER Ormanda kesilmiş atlara ait kemikler bulundu Etler ...
Muratlı'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Muratlı'da alkollü sürücü motosiklete çarptı: 1 ağır ...
6 makineye bağlı SMA'lı Ecrin'in annesi: Zaman, en büyük düşmanımız
YEREL HABERLER 6 makineye bağlı SMA'lı Ecrin'in annesi: Zaman, en ...
Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri yaralandı
YEREL HABERLER Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.