Trakya Hastaneleri, Romanya’dan daha çok hasta bekliyor

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonu, Ticaret Bakanlığı desteği ile Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından medikal turizmde bölgenin hedef pazarlarından Romanya’ya ticaret heyeti organizasyonu düzenlendi.

Organizasyona Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Sağlık ve Seyahat Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Aksoy, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Trakya sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, dernek üyesi 7 sağlık tesisi ve 1 sağlık turizmi aracı kuruluşu katıldı. Organizasyon ile Trakya’nın Romanya'da medikal turizm alanında bilinirliğini ve bölgenin sağlık turizminden elde ettiği geliri artırmak amaçlandı.

Başkent Bükreş’te ziyaret ve temaslarda bulunan heyet üyeleri, ilk gün Romanya Türk Yatırım Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren ziyarette, iki ülke arasındaki sağlık turizmini geliştirmek için neler yapılabileceği konuşuldu. Daha sonra heyet üyeleri Bükreş’te bir otelde Romen sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren hastane ve turizm firmaları ile bir araya geldi. Burada Trakya’nın sağlık sistemi hakkında konuşmalar ve tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Toplantının son kısmında ise Türk ve Romen sağlık sektörü temsilcileri yüz yüze görüşmeler yaptı.

Temasların ikinci gününde Trakya ticaret heyeti Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Füsun Aramaz ile bir araya geldi. Trakya ticaret heyeti günün son ziyaretlerini Türk İş Adamları Derneği, Romanya Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreterliği ve West Eye Göz Hastanesine yaparak Bükreş’ten ayrıldı.



“Romanya’dan daha çok hasta bekliyoruz”

Romanya’ya düzenlenen ticaret heyeti organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, önümüzdeki süreçte Romanya’dan daha çok hasta beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“2016 yılından bu yana Trakya’da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yapan Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bir araya gelen Trakya hastaneleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları, kamu desteklerinden yararlanmak ve iş birliğini geliştirmek amacıyla dernekleştiler. Güç birliği ve gösterdiğimiz çabalar meyveleri veriyor. Hedef pazarımız olan Balkan coğrafyasında portföyümüze Romanya’yı da eklemek için bir süredir çalışıyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında bir Rumen alım heyetini Trakya’da ağırlamıştık. Bu ziyaret de aynı çerçevede yapıldı. İki ülkenin resmi makamları iş birliği konusunda daha önce uzlaşmıştı. İlerleyen dönemde sektörde aracılık faaliyeti gösteren Türk turizm firmalarını Romanya’da daha çok göreceğiz. Muhataplarımıza başta obezite cerrahisi olmak üzere, plastik cerrahi, göz, diş ve diğer tedavilerde iddialı olduğumuzu anlattık ve hastane alt yapımız hakkında bilgi verdik.”

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