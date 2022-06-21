Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı yeni mezunlarını uğurladı

Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı düzenlenen yılsonu gösterisi ile 20212022 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını uğurladı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonu Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başkan Yardımcıları, protokol üyeleri, veliler ve sanatsever Süleymanpaşalılar takip etti.

Tıklım tıklım dolu salonda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel gerçekleştirdi. Konservatuvar öğrencilerini tebrik eden Başkan Yüksel genç mezunlara sanat hayatlarında başarılar dilerken, “Kültür ve sanata değer katan emekleriyle şehrimizin genç yeteneklerini eğiten değerli hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.



En genç ve en yaşlı mezuna belge verdi

Başkan Yüksel konuşmasının ardından konservatuvarın en yaşlı mezunu Mevlüt Var ve en genç mezun öğrencisi Derin Pekkan’a belgelerini takdim etti. Konservatuvar Orkestrası, Minikler Halk Oyunları ve Bale gösterisi ile devam eden gece mezun olan öğrencilerin kep atması ile sona erdi.



Çifte belge ile mezun olma şansı

Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM) ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarında eğitim alan öğrenciler ayrıca Namık Kemal Üniversitesi’nde de sınava tabi tutulurken çifte belge ile mezun olma şansı yakalıyor.

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