Şehre kazandırılan projeler görücüye çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre kazandırılan projeler basına tanıtıldı. Basını gezdirerek projeleri tek tek tanıtan Başkan Yüksel, bugünkü mesaisini gazetecilere ayırdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre kazandırılan alanlar ve projeler basına tanıtıldı. Tanıtım programında Altınova Sahili'nde yer alan Bülent Ecevit Parkı ve Gazi Hasan Paşa Sahili, Altınova Mahallesi K9 Köpek Eğitimi Merkezi ve Afet Kriz Masası, Karadeniz Mahallesi Spor Tesisi Alanları, Karadeniz Mahallesi Seracılıkta Kadın Eli Projesi alanı, 100'ncü Yıl Mahallesi Aşevi ve Hayır Çarşısı, Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi, Çitflikönü Mahallesi Şehit Bekçi Gökşen Koşal Spor Tesisleri ve Mahalle Konağı, Atatürk Mahallesi Atatepe Spor Kompleksi, Atatürk Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri, Cumhuriyet Mahallesi Alkaya Sahil Yürüyüş ve Bisiklet Yolu gibi çalışmalar basın mensuplarına gezdirilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Projelerin ve çalışmaların tanıtım gezisinde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Altınova’da uzun yıllardır atıl vaziyette olan bu alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca aramakurtarmada en önemli faktörlerden biri olan köpeklerin eğitilmesi noktasında bir yer. Aynı zamanda kriz merkezi olarak kullanılacak bir yere ihtiyacımız vardı. Şimdi oraya geçiyoruz. Bu arada depremden bahsetmişken, biliyorsunuz kentsel dönüşüm ile ilgili projeye başladık. Bu projede ilk etapta beş yüz konut ile Aydoğdu Mahallesi’nden başlıyoruz. Zafer Mahallesi’nde bulunan Topçu Taburu'nun en arkasından 500 konuta başlıyoruz. O noktada ilk etapta 6 bölge planladık. 6 etap halinde önce binayı yapacağız, sonra yaptığımız binaya en yakındaki birinci etabı taşıyacağız. Birinci etabı taşıdıktan sonra birinci etabın bulunduğu eski yeri yıkıp, ikinci etabı oraya taşıyacağız. Yani; yap, doldur, boşalt şeklinde. Ayrıca 497 adet iş yerine başlıyoruz. Öncelik hakkı Atatürk Sanayi Sitesi, eski sanayi sitesindeki esnaflarımız olacak. Onun her şeyi bitti. Allah’ın izniyle ihalesini bekliyoruz, bugün yarın ihalesi yapılacak. Temel atmaya da inşallah bu yaz hep beraber 'Bismillah' diyeceğiz. Yaklaşık 30 yıldır şehrimizde sanayi dükkanı yapılmıyor. Dolayısıyla kiralar çok yüksek, şehrin esnafı çok zor durumda. Eğer ki talep fazla olursa bunu artırabiliriz, bine kadar çıkartabiliriz. Nereye yapıyoruz? Dumansız Sanayi’nin hemen altına, Karadeniz Mahallesi’ne. Çok güzel bir proje oldu, toplantıda da göstermiştim. O da kıymetli bir proje olacak. Süleymanpaşa için proje üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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