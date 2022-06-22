Tamirden çıkan LPG'li otomobil alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamirden çıkan seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çorlu Tekirdağ yolu Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Aymar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçe merkezi istikametine seyreden müzisyen Metin İlhan idaresindeki 59 VF 077 plakalı LPG’li otomobilin motor kısmı tutuştu. Dumanları fark eden sürücü İlhan, araçtan atlayarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü İlhan, yangından yarım saat önce aracını tamirden çıkardığını söyledi.

Motorunda hasar meydana gelen otomobil, aynı ustaya yeniden tamire gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.