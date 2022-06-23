Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, esnafı ziyaret etti

Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce miting yaptı, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasında kalan Akşener zor anlar yaşadı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan il binası önüne otobüs ile gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti öncesi burada vatandaşlara seslendi. Vatandaşların arasında konuşmasını tamamlayan Akşener, daha sonra çevrede bulunan esnafı ziyaret etmek isterken kalabalığın arasında kaldı. İlerlemekte bir süre güçlük çeken Akşener’e görevli korumalar yardım etti. Kalabalığın içerisinde sıyrılan Meral Akşener, esnafı ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Akşener, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de esnaf ziyareti yapacak.

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