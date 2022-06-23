Arı paniği, kazaya neden oldu: 3 yaralı 

Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, seyir halindeyken camından içeri arı giren otomobil, sürücü Enes Özkan'ın kontrolü kaybetmesiyle takla attı. Kazada 3 kişi, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enes Özkan'ın kullandığı 34 BD 2540 plakalı otomobile, seyir halindeyken, açık olan camdan arı girdi. Tedirgin olan Özkan'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada Özkan ile araçtaki Hatice T. ve Melek C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Enez Özkan, ilk ifadesinde, açık olan camdan içeri arı girdiğini, kulağına konmasıyla kontrolü kaybettiğini ve aracın devrildiğini söyledi. Yaralılar, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2022-06-23 17:17:35
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