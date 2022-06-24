Bakan Özer: Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bütçeye sahibiz



Mehmet YİRUNRuhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların kırtasiyesinden temizlik malzemesine, küçük onarımlarından donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimizde karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüz de var. Okullarımız 2022-2023 eğitimöğretim yılına tüm ihtiyaçları karşılanmış şekilde girecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Tekirdağ'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Valilikte düzenlenen toplantı öncesi Bakan Özer, 2022-2023 dönemi için okullardaki tüm ihtiyaçları karşılayacak bütçeye sahip olduklarını belirterek, "Okulların kırtasiyesinden temizlik malzemesine, küçük onarımlarından donatım eksikliklerine kadar tüm ihtiyaçlarını tüm illerimizde karşılayabilecek bütçemiz de var, gücümüz de var. Bu saha ziyaretlerimizle bürokratlarımızın saha ziyaretleriyle bu il değerlendirme toplantılarıyla sadece Tekirdağ'da ya da İstanbul'da değil Türkiye'nin tüm noktalarında, 81 ilinde, 922 ilçesinde, okullarımız 2022-2023 eğitimöğretim yılına tüm ihtiyaçları karşılanmış bir şekilde girecek. Bunun taahhüdünü veriyoruz ve tüm arkadaşlarımız bu anlamda tüm sahada aktif olarak çalışıyor" diye konuştu.

'OKUL ÖNCESİNE EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ'

Okulların ihtiyaçları ile ilgili spekülasyonların ortadan kaldırılacağını kaydeden Bakan Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okullarımızda, tüm tuvaletlerde, öğrencilerin tuvaletlerinde de sadece temizlik malzemeleri değil tuvalet kağıtları da olacak. Sadece belli yerlerde değil tüm öğrencilerimizin bulunduğu her yerde. İstanbul, Cizre, Silopi, Hakkari, Şırnak, Tekirdağ, Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulunun olduğu her yerde, devlet tüm imkanlarıyla çocuklarımızın çok daha müreffeh bir ortamda, çok daha ihtiyaçları karşılanmış iyi bir ortamda, eğitim öğretim alması için şu ana kadar nasıl destek veriyorsak bundan sonra da çok güçlü, daha bir şekilde var olmaya devam edecektir" dedi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirten Özer, "Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye'ye 2022 yılı içerisinde kazandırmayı hedefliyoruz. 6 ay çok yoğun bir şekilde çalıştık. 81 ilde, 922 ilçede okul öncesi eğitimi özellikle 5 yaştaki okullaşma, okul öncesi eğitiminde yüzde 70-80'den yüzde 100'e çıkartmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ ilimizde de 38 tane yeni anaokulunu, bunların 5 tanesi özel eğitim olmak üzere 38 tane yeni anaokulunu bir kısmı merkezde ve tüm ilçelerimizde yatırım programını aldık. Hızlı bir şekilde inşallah bu okullarımız da Tekirdağ ilimize kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

Tekirdağ'daki okul öncesi eğitimi ile ilgili de bilgi veren Bakan Özer, "Tekirdağ'da 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yüzde 58 olan 5 yaştaki okullaşma oranı, bugün yüzde 92'ye çıkmış. Gerçekten çok ciddi bir artış. Türkiye'deki ortalama 6 Ağustos'ta yüzde 78'di; Tekirdağ'da da çok daha düşükmüş, yüzde 58 ve çok ciddi bir artış sağlamış" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2022-06-24 17:33:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.