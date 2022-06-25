Çorlu´da iki grup arasında silahlı kavga: 2´si polis 10 yaralı



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önledi. Arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralanırken, 2 kişi tabanca, 6 kişi bıçak ve sopalarla olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı. Kavgaya karışanlar arasında ise 2'si tabanca, 6'sı bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da geldiği olay yerinde arbede güçlükle önlendi.Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan 20 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, tabancalara ait mermiler, 1 bıçak, 5 beyzbol sopası ele geçirildi. Yaşanan arbede sırasında, bölgedeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-06-25 05:29:36



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