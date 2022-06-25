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Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde defile düzenlendi

DHA

Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri'nde defile düzenlendi


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Lavanta Tarla Günleri´nde mor tarlalarda ünlü mankenlerin katıldığı defile düzenlendi.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü´nün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri´nin ikinci ve son gününde ünlü mankenlerin katıldığı defile gerçekleştirildi. Modacı ve tasarımcı Cafer Andıç tarafından düzenlenen 'Rainbow' isimli defilede Ece Gürsel, Şebnem Schaefer, Kate Alexeeva, Sevil Uyar, Wilma Elles ve Özge Ulusoy gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 27 manken boy gösterdi. Andıç´ın tasarımı olan elbiseleri sergilendiği mor tarlalardaki defile renkli görüntüler sahne olurken, ilgiyle izlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, düzenledikleri Lavanta Tarla Günleri´ne yoğun katılım olduğunu söyledi. Hacıoğlu, "Geçen sene ile bu yıl karşılaştırıldığında olağanüstü bir fark var. Geçen yıl salgın şartları altında yapılmıştı. Etkinlik bu yıl doruğa ulaştık. Dikkat ederseniz, Türkiye'de ilk defa bir lavanta bahçesinde defile düzenleniyor. Bu defileye Türkiye´nin top modelleri geliyor. Tekirdağ farkındalığı oluşturma adına çok önemli bir etkinlik. Önümüzdeki yıllarda iddia ediyorum daha da zirve yapacağız. Bu defilenin dışında farklı sanatsal ve kültürel etkinlikleri içerisine katıp, etkinlikleri 5 güne çıkaracağız ve artık bir festival havasına geçecek. Bundan sonra artık Tekirdağ, Türkiye´de lavanta ile anılacak. Tekirdağ´a gelmenin birçok sebebi var. Lavanta bunlardan biri olacak. İlimizde 1200 dönüm lavanta ekiliyor. 12 tarla donanımlı tarlamız var. Önemli bir destinasyon yaratmış olacağız" diye konuştu.
'LAVANTA TARLASINDA İLK'
Defileyi düzenleyen Cafer Andıç, lavanta tarlasında ilk kez bir defile yapıldığını belirterek, "Bunun mutluluğunu ve bunun gururunu yaşıyorum. Bundan dolayı da çok sevinçliyim. Bu projede gerçekten çok ciddi yatırımlar yaparak Türkiye'mizin değerli modellerinin hepsini buraya toplamanın heyecanını yaşıyorum. Tabii bir koreografimiz var, 27 modelle çıkıyoruz. Yine kalabalık bir model sayımız. Yürüme alanımız gerçekten 100 metre toplamında 300 metre yapıyor. Yine bu Türkiye'de bir daha önce düz bir yürüyüş yapıldı. Biz koreografili bir yürüyüş yapıyoruz ve çiçekler içinde arılar içinde. Tamamen doğal" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-06-25 20:32:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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