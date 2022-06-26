2021-2022 sezonunu başarılarla kapattılar

Spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren TREDAŞ Spor, faaliyet gösterdiği alt yapı kategorilerinde 20212022 sezonunu başarıları şekilde noktaladı.

TREDAŞ Spor, 20212022 sezonunda, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan lig ve turnuvaları başarılı şekilde tamamlayarak, sezonu 4 kategoride şampiyonluk yaşayarak bitirdi. Bu alanda, en büyük başarasını U18 Genç Erkekler kategorisinde yaşayan TREDAŞ Spor, Marmara ve Anadolu Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda en iyi 10 kulüp arasına girdi.

Diğer taraftan U14 Erkek Takımı ile Tekirdağ ve Marmara şampiyonluğu, U14 Kız Takımı ile de Tekirdağ il şampiyonluğu yaşanırken, son olarak U12 Kız Takımı da 2021 2022 sezonunda tüm rakiplerini eleyerek Tekirdağ şampiyonu oldu.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, başarılı bir sezonu arkalarında bıraktıklarını ifade ederek, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına da kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.

Göroğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu yıl, birçok alanda ilkleri yaşadık. Tekirdağ tarihinde ilk kez U18 Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık. Türkiye Şampiyonası’nda da ilimizi, TREDAŞ ve IC Vakfı’nı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Nitekim, Türkiye’de en iyi 10 takım arasına girerek adımızın basketbolda Türkiye genelinde duyulmasını sağladık. Yine kız takımlarımızın da başarısı bizleri gururlandırdı. Henüz yeni olmalarına rağmen hem U12 hem de U14 Kız takımlarımız Tekirdağ İl Şampiyonu oldu.”

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