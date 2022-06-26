Yüksekten düştü, hastanelik oldu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 metre yüksekten düşen şahıs yaralandı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Kazımdirik Turan Mahallesi Rehber Sokak üzerindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Muratlı Ajans Amirliği içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 metre yükseklikten düşen Ersin A. adlı kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yüksekten düşme vakasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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