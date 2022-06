Savaş, tekstil sektörünü vurdu; ihracat 136 milyon dolar azaldı

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)ÖZ İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Rusya-Ukrayna savaşının tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Verilere baktığımız zaman geçen yıla göre, 136 milyon dolar bir azalma yaşanmış. Total ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. 136 milyon dolar aslında devasa bir rakam değil. Fakat yine de bir kayıp var. Bu kaybın bir an önce telafi edilmesi gerekir" dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tekstil sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi. Türkiye'den savaş bölgesine iyi ihracat yapıldığını belirten Ay, "Verilere baktığımız zaman geçen yıla göre, 136 milyon dolar bir azalma yaşanmış. Total ihracatımız 20 milyar doların üzerinde. 136 milyon dolar aslında devasa bir rakam değil fakat yine de bir kayıp var. Bu kaybın bir an önce telafi edilmesi gerekir çünkü bu kayıp, emekçiyi derinden etkilemektedir. Tekstil sektörü yeni pazarlar buluyor. Pandemiden sonra avantajlı pozisyona döndüğümüz için Türkiye'ye yüksek bir kapasite talebi vardı. Avrupa pazarına dönerek, bu kapasite açığını kapatıyor ve kaybı tamamlamaya çalışıyoruz fakat yine de bizim için o pazar, önemli. Bir an önce bu savaşın sona ermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'NAVLUN ÜCRETLERİ DÜŞMEYE BAŞLADI'

Türkiye'deki işçilik maliyetlerinin Uzak Doğu'ya göre daha avantajlı duruma geldiğini hatırlatan Ay, "Türkiye'den Avrupa bölgesine ihracat, çok yüksek seviyede devam ediyor. Fakat geçtiğimiz aydan itibaren maalesef navlun ücretleri düşmeye başladı. Bu da 'Tekrar Uzak Doğu'ya bir dönüş olabilir mi' endişesi taşımamıza sebep oluyor. Şu anda büyük bir sıkıntı gözükmüyor ama önümüzdeki süreci ısrarla takip ediyoruz" diye konuştu.

'ARTIK KALİTELİ TEKSTİL YAPIYORUZ'

Türkiye'de tekstilin eskisine göre daha iyi bir aşamada olduğunu aktaran Ay, "Çünkü niye? Artık teknik tekstil yapıyoruz, kaliteli tekstil yapıyoruz. Avrupa'nın istediği gibi az su kullanan, dönüştürülebilir enerji, karbonu azaltılmış üretim. Birçok tekstili Türkiye yapıyor. Tekstil kapasitelerimiz de çok iyi. Uzak Doğu'nun birçok kapasitesi Türkiye'ye geldi. Bu bize yeter mi? Yetmez, bir de bu işin geleceği var. Gelecekte ne olacak? Kaliteli iş gücüyle beraber tekstilin, Türkiye'de daha iyi bir noktaya dönüşmesi gerek. Bu anlamda inanılmaz derecede Ar-Ge yatırımları var. Devletin Ar-Ge teşvikleri var. İş adamlarının bu anlamda tekstile bakmaları ve yönelmeleri gerekir. Her zaman şunu söylüyorum; bugüne kadar tekstilden kazanan iş adamları, tekrar yatırımını buna yapmalı. Çünkü bu ülkenin geleceği üretim, üretim, üretim" dedi.

'KALİTELİ İŞSİZLİK YAŞAYACAĞIZ'

Öz-İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Ay, tekstil sektörünün kalifiye ve kaliteli personel sıkıntısı yaşadığını kaydederek, "Personel, işçi sıkıntısı had safhadaydı çünkü yeni yatırımlar vardı, yeni kapasiteler açılmıştı. Türkiye'de şu anda sezonsal değişikliklerle beraber kapasiteler aslında belli bir noktaya geldi. İşsizlik rakamlarındaki artışla beraber bunu da görüyorsunuz ama önümüzdeki süreçte kalifiyeli, kaliteli işsizlik yaşayacağız. İşsizlikten daha ziyade kaliteli bir işsizlik yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Neden böyle olur? Tekrar söylüyorum ana sebepleri; kapasitenin hızlıca artması bir diğeri de tabii ki hep bildiğimiz, klasik kanayan yaramız meslek liselerine olan yatırımın azalması, meslek yüksekokullarına talebin düşmesi, gençlerin sektöre, imalat sektörüne karşı taleplerinin azalması. Daha çok hizmet sektöründe çalışmak istemelerinden dolayı bu sıkıntıları yaşamaya başlayacağız" diye konuştu.

Herkesin asgari ücretle ilgili görüşler açıkladığını da söyleyen Ay, "Aslında verilere baktığımız zaman asgari ücretle ilgili geçmiş dönemde şöyle bir tablo var; geçmiş 20 yıla baktığımız zaman, en güzel 2013 yılında 437 dolar net asgari ücreti yaşamışız. Bugün 7 bin 500 lira net rakama varan bir değer. Ülkede asgari ücretin tekrar işçinin nefes alabileceği bir noktaya gelmesini istiyorsak, bence 2013 yılındaki 437 dolar net asgari ücreti yakalamamız gerekir, diye inanıyorum" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-06-27 09:48:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.