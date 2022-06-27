Çınarlı Caddesi sil baştan yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmaları çerçevesinde şehir merkezinin en yoğun kullanılan caddelerinden biri olan Çınarlı Mahallesi Çınarlı Caddesi’ni tamamen yenilemeye başladı.

Çınarlı Mahallesi’ni çarşıya bağlayan en işlek cadde olan Çınarlı Caddesi’nde zemin kaldırma ve düzenleme çalışmaları son aşamaya gelirken, bu çalışmaların ardından asfalt serimi ve yol işaretlemeleri ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Uzun yıllardır bozuk zemin dolayısıyla araçların zorluk çektiği Çınarlı Caddesi, sil baştan yenilenerek Süleymanpaşalıların önemli yol sorunlarından biri daha ortadan kaldırılmış olacak.



Yüksel çalışmaları yerinde inceledi

Çınarlı Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili yerinde incelemede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların istifadesine sunulacağını ifade etti. Yüksel, “Köprübaşı'ndan Çınarlı mahallemize çıkan ana güzergâh olan Çınarlı Caddemizde başladığımız yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. Güzergâhta yapacağımız çalışmaların detaylarını yerinde planlayarak, mahalle sakinlerimiz ve esnafımızla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunduk. Allah’ın izniyle hızlıca toparlayıp, diğer bölgelerimizdeki yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Değişen, gelişen ve yükselen bir Süleymanpaşa için, gece gündüz demeden durmadan, yorulmadan, milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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