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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’daki araç sayısı 9 bin 498 adet arttı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinde Tekirdağ'daki toplam araç sayısının 292 binin üzerinde olduğunu açıkladı.

Tekirdağ’daki araç sayısı 9 bin 498 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 2022 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinde Tekirdağ’daki toplam araç sayısının 292 binin üzerinde olduğunu açıkladı.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinde Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları sayısını açıkladı. Verilere göre 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 292 bin 911 olarak açıklandı.
2022 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam 292 bin 911 motorlu kara taşıtının 154 bin 771'i (yüzde 52,8) otomobil, 5 bin 452’si (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 528’i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 796’sı (yüzde 16,3) kamyonet, 11 bin 570’i (yüzde 4) kamyon, 34 bin 867’si (yüzde 11,9) motosiklet, 961'i (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 966’sı (yüzde 10,9) traktörlerden oluştu.
Tekirdağ’da mayıs ayında 9 bin 736 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 736 taşıt içinde otomobil yüzde 68,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, 6,8 ile motosiklet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,3’ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Tekirdağ’da 2022 yılı Mayıs ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 949, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 498 (yüzde 3,4) adet artarak 292 bin 911 adet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 704 bin 749 adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 292 bin 911 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.
Tekirdağ ilinde 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 20,1), motosiklet (yüzde 8), kamyon (yüzde 4,3), otomobil (yüzde 2,9), kamyonet (yüzde 2,6), traktör (yüzde 2,3), otobüs ve minibüs (yüzde 0,5) şeklinde gerçekleşti.
Otomobiller 2021 yılının Mayıs ayında 150 bin 466 adetken, yüzde 2,9’luk değişim ile 2022 yılında 154 bin 771 adet oldu. Minibüsler 5 bin 427 adetten yüzde 0,5’lik bir artışla 5 bin 452’ye yükseldi. Otobüsler, minibüsler ile aynı orada artış göstererek 5 bin 502 adetten 5 bin 528’ye yükseldi.
Ağır vasıtalarda ise kamyonetler yüzde 2,6’lık bir değişim oranıyla 46 bin 573’ten 47 bin 796’ya, kamyonlar ise 11 bin 95 adetten 11 bin 570 adete yükseldi. Motor tutkunlarının sayısının artış gösterdiği Tekirdağ’da yüzde 8’lik bir artış yakalayan motosiklet sayısı 32 bin 298’den 34 bin 867’ye çıktı. Traktör sayısı geçen yıla benzer bir artış oranı ile 31 bin 252’den 31 bin 966’ya yükselerek 2,3’lük bir oranı yakaladı. En fazla artış yüzdesi gösteren araçlar ise özel amaçlı taşıtlar oldu. Yüzde 20’nin üzerinde bir artış oranı ile 800 adetten 961 adete yükselen özel amaçlı taşıtlar, yüzde 20,1’lik bir oranla artış gösterdi.
Bir önceki yılın mayıs ayında 283 bin 413 olan toplam araç sayısı ise 292 bin 911 olarak 3,4’lük bir değişim yüzdesine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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