Şarköy'de yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik Kur’anKerim öğretimi, Hz. Peygamber'in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan yaz Kur’anı Kerim kursları başladı.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde “Geldi Yaz Tatili Şimdi Kur’an Öğrenme Vakti”, “Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel” temasıyla başlayan yaz Kur'anı Kerim kurslarında Kur'anı Kerim, siyer, inanç, ibadet ve ahlak dersleri gibi konuların işleneceği belirtildi. Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen yaptığı açıklamada, Sevgili Peygamberimizin “Sizin en hayırlınız Kur'anı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir” buyurduğunu söyleyerek, en hayırlı olmak için çocuklarımızı camilerimize dinimizi, kitabımızı öğretmek üzere göndermemiz gerektiğini; kurs süresince sportif faaliyetler, dini yarışmalar ve ikramlarda bulunulacağını ifade etti.

Yaz Kur'anı Kerim kurslarına devam etmek isteyen öğrenciler için kayıtların devam ettiği belirtilerek, verilecek eğitimin ardından kursların 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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