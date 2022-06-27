Tekirdağ’da ilginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında Tekirdağ’da kamyonetin kasasındaki motosikletle yolculuk kamerada

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonet kasasındaki motosikletin üzerinde yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Önceden plakasız bir kamyonete yükledikleri tahmin edilen motosikletin üstüne binen bir vatandaş, kamyonetin kasasındaki çocuğa rağmen hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülenirken, motosikletin üstündeki vatandaşın dengede durmakta zorlandığı görüldü.

Kamyonet, kasasındaki motosikletli sürücü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.