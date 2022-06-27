Su birikintisi kaza yaptırdı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aşırı yağışlardan ötürü asfaltta oluşan su birikintisi kazaya yol açtı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında MuratlıBüyükkarıştıran karayolu üzerinde Adalı Makine fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine seyir eden U.Y. idaresindeki 34 EIJ 008 plakalı hafif ticari araç, yağışlardan ötürü asfaltın üzerinde oluşan su birikintisine kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarpıp, takla atarak su kanalına düştü. Olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerine iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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