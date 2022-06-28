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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18. Geleneksel Yayla Şenlikleri binlerce kişiyi ağırladı

İHA

18. Geleneksel Yayla Şenlikleri binlerce kişiyi ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile organize edilen 18. Geleneksel Yayla Şenlikleri, üç gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı. Şenliğin son günü düzenlenen protokol töreni, şehrin tüm ileri gelen bürokrat, siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Bu yıl 18’incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Şenlikleri, Karadeniz Mahallesi Şenlik Alanı’nda yapıldı. Üç gün boyunca horonun hiç durmadığı, Karadeniz türkü ve ezgilerinin en iyi örneklerinin seslendirildiği şenlik, binlerce kişiyi misafir etti. Süleymanpaşa’da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra, çevre ilçe ve illerden gelen misafirlerle dolup taşan şenlik alanında, Karadeniz’e has yöresel lezzetler ve ürünler görücüye çıktı.
Şenliğin son günü Tekirdağ protokolünün katılımıyla protokol töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernek yönetim kurulu ve kadın kolları ile birlikte sahneye gelerek adeta gövde gösterisi yaptı. Karadeniz Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve yenilenen yollar dolayısıyla Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Akyüz, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen dernek yönetimini ve özellikle kadın kollarını tebrik ederek herkese iyi eğlenceler diledi. Akyüz, ayrıca yetkililerden, şenliklerin yapıldığı alanın şenlik alanı olarak imar planlarına işlenmesini talep etti.
Akyüz’ün ardından Karadeniz Mahallesi Muhtarı Muzaffer Batıkan konuşmacı olarak kürsüye geldi. Batıkan, Dernek Başkanı Akyüz’ün taleplerini yineleyerek protokolden destek istedi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise Karadeniz Mahallesi’nde yıllardır imar planlarında görünen yollarının yerine tarla yollarının kullanıldığını, görevde oldukları 3 yıl boyunca önemli mücadeleler vererek imar yollarının açılmasını sağladıklarını ve alt yapı kurumlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından yolların asfaltlanarak kışa kadar tüm yolların tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Yüksel, Karadeniz Mahallesi için çalışmaya devam edeceklerini ve görev süresi sona erdiğinde Süleymanpaşa’nın en güzel mahallelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şenliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yüksel, herkese iyi eğlenceler temennisinde bulundu.
Başkan Yüksel’in ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım protokol konuşmalarını gerçekleştirerek 18’inci Geleneksel Yayla Şenlikleri organizasyonunda emeği geçenleri tebrik ettiler.
Vali Yıldırım, mevcut alanın şenlik alanlı olarak tescil edilmesine destek vereceğini açıklayarak, belediye başkanlarını farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Tekirdağ’da diğer illerdeki gibi memleket günleri düzenlenmesi için adım atmaya davet etti. Yayla şenliklerine her kültürden insanın gelip Karadeniz kültürünü tanıdığını ifade eden Yıldırım, Balkanlar’ın ve Anadolu’nun zengin kültürlerini de bu alanda tanıtacak etkinlikler sayesinde bu kültürlerin herkes tarafından tanınmasının, insanların birbirini anlamasının önünü açacağına inandığını belirtti.
Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şenlikte verdikleri emek ve çaba dolayısıyla Dernek Başkanı Muharrem Akyüz’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Yüksel, törenden sonra tüm stantları tek tek dolaşarak yerel lezzetlerin tadına baktı, esnafa hayırlı işler, vatandaşlara eğlence diledi.
Törenin bitimi ile başlayan Karadeniz havaları, şenlik alanını dolduran binlerce ziyaretçiye eğlence dolu bir gece yaşattı. Kurulan horon halkası, gecenin geç saatlerine kadar hiç durmadan devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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