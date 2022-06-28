Deprem kuşağındaki şehre önemli müjde Kentsel dönüşüm projesine adım adım

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, haftaya Ankara temasları ile başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Yüksel, Süleymanpaşa’ya üç önemli proje ile ilgili müjdeli haberlerle döndü. Yüksel, haberi dönüş yolunda sosyal medya hesabından duyurdu.

Süleymanpaşa’da yapımı ve hazırlıkları süren devasa projeler ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u makamlarında ziyaret eden Başkan Yüksel, projelerin hayata geçirilmesi konusunda her iki bürokrattan da tam destek aldı.



Yüksel müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Yüksel, Ankara’dan dönüş yolunda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli haberleri Tekirdağlılara iletti. Paylaşımda yer alan ifadelere göre, Süleymanpaşa’nın en önemli sorunu olan depreme karşı hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projelerinin ilk adımı olan Aydoğdu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için Milli Savunma Bakanlığı’ndan Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) Muratlı Caddesi üzerindeki Topçu Kışlası’nın yer tahsisi yapıldı. Karadeniz Mahallesi’nde yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi için ihale tarihi belirlendi. Altınova Mahallesi’nde yapımı süren Trakya’nın en büyük Millet Bahçesi projesine yeni eklemeler gerçekleştirildi.

Her üç proje için de büyük emek veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop’un bizzat yürüttüğü görüşmeler neticesinde önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Yüksel, Şentop’a özel olarak şükranlarını belirttiği paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şehrimiz için varlığı çok büyük bir kazanç olan Tekirdağ Milletvekilimiz ve TBMM Başkanımız, kıymetli büyüğüm Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocam başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, Bakan Yardımcımız Fatma Varank’a; Tekirdağ milletvekillerimiz Sayın Mustafa Yel ve Sayın Çiğdem Koncagül’e, Süleymanpaşa’da yaşayan tüm hemşehrilerimiz adına canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün Meclis Başkanı'mızın yaptığı görüşmeler neticesinde; 1 Aydoğdu Mahalle'mizden başlayacağımız Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde, 500 dairelik kentsel dönüşüm projesinin yer tahsisi TOKİ’ye, Milli Savunma Bakanlığımızın muvafakatiyle gerçekleşti. Allah’ın izniyle derhal proje çalışmalarımıza başlıyoruz. 2 Süleymanpaşa’mızda yıllardır sıkıntısını yaşadığımız Küçük Sanayi Sitesi, ihtiyacımızın bir kısmını karşılamakla birlikte, eski dükkanların dönüşümüne olanak sağlayacak 481 iş yeri, 1 adet idari binanın ihalesinin tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı. Allah nasip ederse, kışa girmeden temelini hep birlikte atacağız. 3 Süleymanpaşa’mızda yapım çalışmaları hızla devam eden 'Trakya’nın En Büyük Millet Bahçesi' projesinde, yer almasını istediğimiz ilave yatırımlar kabul gördü. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yükselen bir Süleymanpaşa için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam.”

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