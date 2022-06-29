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Çorlu'da 2´si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama

DHA

Çorlu'da 2´si polis 10 kişinin yaralandığı kavgaya 12 tutuklama


Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, eğlence mekanı işleten iki grup arasında çıkan ve 2´si polis 10 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 şüpheli tutuklandı.
Çorlu'da, cumartesi günü sabaha karşı, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta, eğlence mekanı işleten iki grup arasında tabanca, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga çıktı. Polis, iki grup arasındaki çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbedede 2 polis memuru, beyzbol sopasıyla yaralandı. Kavgaya karışanlardan 2'si tabanca, 8'i bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Polis, olaya karışan 21 süpheliyi gözaltına alırken, üzerlerindeki aramalarda 7 tabanca, tabancalara ait mermiler, 1 bıçak, 5 beyzbol sopası ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12´si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-06-29 10:44:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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