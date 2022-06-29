Çorlu'da meydan muharebesine dönen kavgaya 12 tutuklama 2 polis yaralanmıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 12 kişi tutuklandı.

Şeyh Sinan ile Reşadiye mahallelerinin Kumyol Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı mevkilerinde, geçtiğimiz cumayı cumartesiye bağlayan gece saatlerinde meydana gelen kavgada, iddiaya göre iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası, taş ve bıçakla birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı. Olaylar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekiplerin müdahalesi sonucu daha büyük facia yaşanmadan önlendi.



İş yerleri ve araçlar zarar görmüştü

Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi. Kavga esnasında park halindeki araçlar ve iş yerleri de zarar gördü.

Adliyeye çıkarılan 21 kişiden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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