Tekirdağ’da lavanta tarlalarına 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Lavanta Kokulu Tekirdağ Günleri’ etkinliği Kızılpınar’da gerçekleştirildi. Genç girişimci Furkan Yaren tarafından oluşturulan lavanta bahçesinde ziyaretçiler görsel şölenin keyfini çıkardı. Lavanta tarlalarına 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor.



Kızılpınar Liya Lavanta’da gerçekleştirilen etkinliğe Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman ve çok sayıda davetli katıldı.



“1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz”

Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte protokol üyeleri ve davetliler ilk olarak lavanta bahçesinde açılan sergiyi ziyaret etti. Daha sonra lavanta bahçesinde fotosafari etkinliği düzenlendi. Açılışa gelen davetliler lavanta tarlasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Tekirdağ’ı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu; “Etkinliklerimiz çok güzel geçti. 3 ayrı tarlaya yaydık etkinliklerimizi. Tekirdağ’a lavanta günlerinde 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. İlkini Süleymanpaşa’da gerçekleştirmiştik, şimdi de Çerkezköy’deyiz. Lavanta tarlalarımız güzel bir görsellik oluşturuyor. Daha önümüzde 1 aylık bir süreç var. Bu bir aylık süreçte herkesi lavanta bahçelerimize bekliyoruz” diye konuştu.



“Tüm misafirlerimizi bekliyoruz”

Özel sektörde çalışan ve işten arta kalan zamanlarında hobi olarak lavanta bahçesini oluşturan genç girişimci Furkan Yaren de “30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışmaktayım. Boş zamanlarımda lavanta bahçesi ile uğraşmaktayım. Bahçemiz İstanbul’a çok yakın. Hem ilçemizden hem de çevre illerden gelecek tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Kıraç bir alandı burası. Gelen siparişlere göre, bir o kadar daha fide diktik. Burayı da düzenleyerek, turizme açmaya başladık” dedi.

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