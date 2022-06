Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri´nde renkli görüntüler

Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAG´ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Lavanta Tarla Günleri´ne, il merkezinin ardından bugün de Çerkezköy ilçesinde devam edildi. Kızıpınar Mahallesi´nde mor tarlalarda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar tarlayı gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, lavantaya her geçen gün ilginin arttığını belirterek, "Bunu samimiyetle söylemem gerekir beklenenin çok üzerinde, umduğumuzdan daha fazla. Bunun gibi 12 tane donanımlı tarlamız var. İnsanlar akın akın geliyor. Anılarını biriktirmek için bu fevkalade doğal güzelliği çoluğuyla, çocuğuyla, sevdikleriyle paylaşarak, geleceğe anı bırakıyorlar. Bu manada foto safari açısından tarlalarımız, lavantalarımız beklediğimizden çok fazla ilgi gördü bu yıl" dedi.

'ZİYARETÇİ SAYISI İKİ MİLYONA DOĞRU GİDİYOR´

Pandemide evlerine kapanan insanların tekrar normale dönülmesiyle birlikte hasretle doğaya açıldığını belirten Hacıoğyu şunları söyledi:

"Sanırım bu pandemi sebebiyle insanlar evlerinde esir kaldı. Bu esir kalmanın verdiği hasretle beraber doğaya açıldılar. Biz de zaten bunu öngörüyorduk. Eko turizmin, doğal turizmin ve agro turizmin şartları Tekirdağ'da mevcut zaten. Bunun konseptini nasıl geliştirebiliriz diye biz de çıkışımızı lavantada gördük. Ve bununla ilgili bir site oluşturduk, broşürler bastırdık. Turizm gelişim ajansını devreye girdi. Tanıtma Genel Müdürlüğümüz dahil olmak üzere TURSAB işin içerisindeydi. Yaygınlaştığı, yayıldı ve akın akın insanlar geliyor. Benim öngörüm 1 milyon civarıydı ama sanırım 2 milyona doğru ziyaretçi sayısı gidecek gibi gözüküyor. Çünkü hasadın sonuna daha zaman var en yakın hasat 17 Temmuz'da olacak. Ağustos ayın kadar bu hasad olacak, hasada kadar da bu doğal güzellik devam edecek. Tekirdağ'a, İstanbul'a en yakın ve en çok lavanta tarlasının bulunduğu il olduğu için ve değişik ilçelerinde de bu tarlalar bulunduğu için ulaşım konusunda en az sıkıntıyı bize gelirken çekiyorlar. Sadece tarlayı görmüyorlar, tarlaların yanında Tekirdağ'ın gastronomisiyle buluşuyor. Yamaç paraşütüyle buluşuyor, yelkeniyle buluşuyor. Turizm yürüyüş rotalarıyla buluşuyor, deniziyle buluşuyor. Yani lavantalıları da bunun tadı, tuzu oluyor."

Lavanta bahçesi sahibi Furkan Yaren, lavantaya her geçen ilgi alaka artığını ifade ederek, "Biz de tarlamızda kıraç topraktan dolayı lavantayı tercih ettik. Çünkü lavanta kıraç toprağı sevdiğinden ilgi ve alakada her geçen gün arttığından bizde lavanta ektik. Şu anda lavanta sezonunun olmasıyla birlikte ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR

2022-06-29 20:27:57



