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Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı

İHA

Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçenin Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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