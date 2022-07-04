Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Çiftlikler mevkinde meydana geldi. Çorlu´dan Tekirdağ istikametine giden K.T., yönetimindeki 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önünde seyreden A.G.'nin kullandığı 17 RS 277 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Çorlu-Tekirdağ kara yolu kısa süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-07-04 17:55:20
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