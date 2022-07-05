Karacakılavuz Mahallesi Keşkek Şenliğine hazır

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Keşkek Şenliği, Kurban Bayramı’nın üçüncü ve dördüncü gününe denk gelen 1112 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Mahallede süren hazırlıklar ile diğer yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Yüksel, tüm Tekirdağlıları şenliğe davet etti.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Karacakılavuz Keşkek Şenliği, 1112 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği, Kurban Bayramı’nın üçüncü ve dördüncü gününde bayram coşkusunu şenlik havası ile birleştirecek. Şenlikte bu yıl ilk gece eğlenceli sahne performansıyla Gencer Savaş Bandosu, ikinci gece ise Türk Halk Müziği’nin en kıymetli solistlerinden biri olan Zara boy gösterecek.

Karacakılavuz Mahallesi’nde yürütülen şenlik hazırlıkları ile mahallede gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri yerinde incelemek üzere ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmalarla ilgili bilgi alırken, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

“11 Temmuz’da şenlik alanında buluşalım”

Yüksel, yaptığı açıklamada tüm Tekirdağlıları 3. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği’ne davet ederek, “Karacakılavuz Mahallemize kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz spor sahası inşaatı ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Geleneksel Keşkek Şenliği’mizin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunduk. Spor sahası projemizde çalışan ekiplerimize kolaylıklar diledik, şenlik alanımızda yapacağımız düzenlemeleri yerinde planlayarak, sohbet ettiğimiz mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kurban Bayramı ve şenlik coşkusunu birlikte yaşamak üzere, tüm vatandaşlarımızı 11 Temmuz Pazartesi günü Karacakılavuz Şenlik alanında, Keşkek Şenliği’nde buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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