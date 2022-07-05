Piknik ateşiyle orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ormanda piknik ateşi yakıp, yangına neden olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kumbağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Yeniköy Mahallesi Askerasıldı mevkisinde devriye görevi yürüttüğü sırada ormandan dumanlar yükseldiğini gördü. Ormana giden ekipler, piknik için yakılan ateş nedeniyle yangının çıktığını tespit etti. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, 4 dönüm alan ile 100 meşe ağacının zarar gördüğü belirlendi.

Bu arada piknik ateşini yaktığı belirlenen U.C., B.A. ve C.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'yangına sebebiyet vermek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-05 16:11:05



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