Eğitimde tarım dönemi başlıyor

Tekirdağ’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı. Proje çerçevesinde belirlenen bazı okullarda öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli eğitimler verilecek.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal tarafından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Tekirdağ’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Tarım Meslek Liselerinin geliştirilmesine yönelik protokol çerçevesinde bilinçli tarım uygulamalarının yanı sıra tarımda verimin arttırılmasına yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca öğrencilerin tarım ve hayvancılık konularında alacakları derslerde kullanılacak materyaller her iki bakanlığın ortaklığında temin edilerek öğrencilerin uygulamaları olarak ders işlemesine olanak sağlanacak. Gerek görülmesi halinde ise her iki bakanlığın personelleri öğrencilere uzman oldukları konularda eğitim ve seminerler verecek.

İmzalanan protokole göre, “Tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla işbirliği yürütülecek. İki bakanlığın ortaklığında yürütülecek olan işbirliği programı çerçevesinde; okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak.

Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğiticilerinin görev almaları sağlanacak. Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek. Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. derslik malzeme desteği sağlanacak.

Alana uygun donatım yapılacak. Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir.



Tekirdağ’da üç okulda uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" Tekirdağ’da bulunan Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ergene Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Süleymanpaşa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde uygulanacak.

