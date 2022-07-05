TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Kırbıyık oldu

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Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısında iki yıldır başkanlık görevini sürdüren Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, görevini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a devretti.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim KuruToplantı önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu görevini sürdüren Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım görevini Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a verdi. Daha sonra 2022 yılında uygulanan ve devam eden mali destek programları, finansman desteği programları, güdümlü projeler, teknik destek programları görüşüldü. 20242028 Trakya Bölge Planının ele alınmasından sonra Yönetim Kurulu Toplantısı dilek ve temenniler kısmı ile sona erdi.

Toplantıya geçtiğimiz mayıs ayında göreve başlayan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Kırklareli Valisi Birol Ekici ilk kez katıldı. Toplantıda ayrıca Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Ajans uzmanları hazır bulundu.

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