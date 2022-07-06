Gıda krizi yok, hasatta verim yüksek

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son zamanlarda yaşanan tarım arazisi yangınlarının gıda krizine yol açmayacağını ifade ederek ürün verimliliğinin yüksek olduğunu belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ’da son zamanlarda yaşanan arazi yangınlarının gıda krizine yol açmayacağını ifade etti. Öcal, “Hasat yangınları vardı, bunlar hasattan sonra oluşuyordu. Geçtiğimiz günlerde de belirli bir miktarda arazi yangınları söz konusu oldu. Bunların kimisi elektrik tellerinden elektrik kaçağından, kimisi hasat esnasında çalışan makinelerden, biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlardan ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bu dönem biraz daha kurak geçen bir dönem nem oranları düşük. O yüzden bu yangınlarla karşılaşabiliyoruz. Kasıtlı durumlar olduğu zaman emniyet kuvvetleri bunun tespitini yapıyorlar. Bizim geçmiş dönemde ki ortalamalarımıza baktığımız zaman çok büyük bir miktarda yangın olduğunu düşünmüyoruz. Bizim gibi 4 milyon dekar alanda buğday tarımı, ayçiçeği tarımı yapılan bir yerde çok büyük bir alan değil, inşallah büyümez. Konuyla ilgili de bütün tedbirleri elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Jandarmamız takip ediyor, emniyet güçlerimiz takip ediyor, ilçe müdürlüklerimiz takip ediyor. İtfaiyemiz takip ediyor. Hafta sonu da birkaç yerde yangın oldu, hızlıca müdahale edildi. Bunlar keşke hiç olmasa diyoruz ama hata kaynaklı yaşanabiliyor. Çok korkulacak bir durum yok ama vatandaşlarımızı da uyarmamız gerekiyor. Sigara izmaritlerini dışarıya atmasınlar, cam kırıklarını dışarıya atmasınlar, bu konuda dikkatli olsunlar. Zaten sıkıntılı bir dönem, bildiğiniz gibi geçen yıllarda orman yangınları gündemimiz oldu. Korkulacak bir şey yok, bu durum büyük bir alanımızı etkilemiyor. Son zamanlarda konuşulan gıda krizi söyleniyor ama öyle bir gıda krizi ile ilgili olarak bizim ülkemizin bir sıkıntısı yok. Üretimlerimiz yerinde rekoltemizden memnunuz. Trakya Bölgesi bu konuda hep önde olmuştur, geçen sene de gerçekten iyi bir verim aldık. Bu sene de verimlerimiz iyi. Genel ortalamamız da durumumuz iyi. Korkulacak bir durum yok. Ama tabi ki dikkat edelim, tarlalarımızı ormanlarımızı yakmayalım. Hem yerel olarak hem genel olarak İstanbul bölgesinden bu tarafa tatile gelecek olan vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.