Hayrabolu'da yerli karpuz satışları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu'da yerli karpuz satışları başladı

İHA

Hayrabolu'da yerli karpuz satışları başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yerli karpuz satışları başladı.
Emiryakup Mahallesi'nde karpuz üretimi yapan Fahrettin Esen, ürettikleri karpuzları traktör arabasında satışa sunduklarını belirtti.
Bu yıl 10 dönüm alanda karpuz üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Esen, "Yerli karpuzları yeni hasat ettim ve piyasaya satışa çıkardım. Yaklaşık 20 yıldır karpuz ekimi gerçekleştiriyorum" dedi.
Satışlardan memnun olduğunu ifade eden Esen, karpuzun kilosunu 5 liradan satışa sunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu
Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
YEREL HABERLER Evli çift, bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
Gıda krizi yok, hasatta verim yüksek
YEREL HABERLER Gıda krizi yok, hasatta verim yüksek
Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı
HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, “AP üyesi Türk milletvekilinin ALDE’nin eş başkanlığına seçilmesi gurur verici”
YEREL HABERLER HÖH Trakya Temsilcisi Çetin, “AP üyesi Türk ...
Ergene’de sporcu öğrenciler başarılı oldukları branşlara yönlendiriliyor
YEREL HABERLER Ergene’de sporcu öğrenciler başarılı oldukları ...
Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine ...
Tarihi Çorlu Kalesi’nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tarihi Çorlu Kalesi’nde korkutan yangın
Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 130 dönüm arazi kül oldu
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi Kırbıyık oldu
YEREL HABERLER TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Edirne Valisi ...
Traktörle çarpışan kamyonetteki sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Traktörle çarpışan kamyonetteki sıkışan yaralıları ...
Eğitimde tarım dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Eğitimde tarım dönemi başlıyor
Piknik ateşiyle orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Piknik ateşiyle orman yangınına neden olan 3 kişi ...
Tekirdağ’da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da piknik yaparken ormanı yakan 3 kişi ...
Çorlu'da 254 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorlu'da 254 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele ...
Karacakılavuz Mahallesi Keşkek Şenliğine hazır
YEREL HABERLER Karacakılavuz Mahallesi Keşkek Şenliğine hazır
Tekirdağ’da şüphelinin üzerinden eroin çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şüphelinin üzerinden eroin çıktı
Tekirdağ’da bayram öncesi denetimler arttırıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bayram öncesi denetimler arttırıldı
Çorlu'da feci kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu'da feci kaza: 5 yaralı
130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev yandı
YEREL HABERLER 130 dönüm ekili bezelye ile 40 dönüm buğday alev alev ...
Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Kazada metrelerce havaya uçan motosikletli yaralandı
Tekirdağ’da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik polisi araya girdi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaza sonrası sinirler gerildi, trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.