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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiçek açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu.

Hayrabolu'da çiçek açan ayçiçeği tarlalarının sarı ve yeşil tonlara bürünmesiyle ortaya masalsı manzaralar çıkarken, seyri doyumsuz görsel şölen havadan görüntülendi.

Ayçiçeği tarlaları rüzgar türbinleriyle de güzel görüntüler oluşturdu.

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