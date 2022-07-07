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ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva: “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal günlerdir”

İHA

ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva: “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal günlerdir”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kozuva mesajında, “Bayramlar insanları birbirine yaklaştırıp kaynaştıran, birlik ve beraberliğin sağlandığı kutsal günlerdir” dedi.
ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva, “Değerli üyelerimiz, nasip olursa 9 Temmuz’da başlayıp dokuz gün sürecek bir bayram tatiline giriyoruz. Bayramların en önemli yönü insanları birbirine yaklaştırıp kaynaştıran, birlik ve beraberliğin sağlandığı günler olmasıdır. Kurban Bayramı da dini bayramlarımızın ikincisi olup her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahiplerinin, hısım akrabanın kurban payı ile hatırlandığı, ziyaretler edilerek gönüllerin alındığı, sevinmenin ve sevindirmenin yaşandığı bir bayramdır. Bayramlarda çalışanlarımız başta olmak üzere akrabalarımıza, komşularımıza, çevremizde ihtiyaç sahibi olan kimselere ziyarette bulunmak, ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmak, onları sevindirmek ibadettir. Değerli üyelerimiz, bayram vesilesiyle şehrimizin, Tekirdağ’ımızın elde ettiği bir başarıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla tanıtımı yapılan Sanayinin Liderleri Programı'nda ilimiz Tekirdağ, üretim kapasitesi çeşitliliğinde 7.sırada yer alarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Bizlere bu gururu yaşatan, istihdam, üretim ve ihracattaki paylarıyla bölgemiz adına ekonomiye katkı sağlayan tüm firmalarımızı ve ülkemizin geleceği için yapmış oldukları çalışmalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yine bu vesileyle piyasalardaki girdi maliyetlerini olumsuz etkileyen enerji maliyetlerine rağmen Hazine ve Maliye Bakanımızın, 'Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle, tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır' sözünü çok önemsiyoruz. Devletimizin dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını, tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılması politikasını takdirle karşılıyoruz. Değerli üyelerimiz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi ülkemizin geleceği için yapmış oldukları üstün çalışmalar sebebiyle tebrik ederken, internet sitemizde de ısrarla yayınladığımız gibi dijitalleşme konusunda bir kez daha farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu proje ile KOBİ’lerimizin yaptıkları ticaret, şimdikiyle kıyaslanamayacak derecede gelişecektir. Çünkü bu projeyle bölgesel ve sektörel yeni pazaryeri imkânı oluşacaktır. Projeye ilgi gösteren her firmamız hiçbir yazılım bilgisi veya kodlama gerektirmeden kendi dillerinde ticaret yapma imkânına kavuşacaktır. Bunlar çok önemli olduğu gibi çağın gerektirdiği bir gerçeklik ve zorunluluktur. Dijitalleşmeye geç kalanların acımasız rekabet ortamında varlığını sürdürmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Bu sebeple tamamen milli ve yerli sistemlerle geliştirilmiş bulut bilişim teknolojisi, dijital pazarlama ve teknoloji kullanım konusunda somut destek hizmetleri sağlamaktadır. Bu konuda Odamız bütün üyelerimize, KOBİ’lerimize gerekli bilgiyi vermeye ve yönlendirmeye açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün üyelerimizin ve çalışanlarımızın, iş dünyamızın kıymetli temsilcilerinin ve değerli vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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