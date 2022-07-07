Tekirdağ’da 6 bin yıllık ata tohumları hasat edildi 2 ton tohumdan 30 ton buğday hasat ediliyor

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da 60 dönümlük alana ekilen 6 bin yıllık ata tohumlarından olan kunduru cinsi buğdayın hasadı yapıldı.

Kapaklı Belediyesi iştiraki Kentaş tarafından 60 dönümlük alana ekilerek yetiştirilen kunduru cinsi ata tohumlarının hasadı yapıldı. İki ton tohumdan 25 ila 30 ton arası ürün elde edilirken, tohumların hibrit olmaması sayesinde hasat edilen ürünlerden ayrılacak tohumluk buğday ile ata tohumlarının çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.