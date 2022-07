Tekirdağ’da Kurban Bayramı öncesi denetlemeler devam ediyor

Tekirdağ’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini arttıran Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan satış yerlerini ve et işletmelerini denetledi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan hayvan satış alanları ve et işleme tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde satışı yapılan kurbanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara uyup uymadığı denetlenirken, et işletmelerinde ise hayvanların kesim alanların sağlıklı olup olmadığı, kullanılan ekipmanların mevzuata uygun olup olmadığı denetlendi.

Kurban satış yerleri ve et işletmelerinde incelemeler gerçekleştiren Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, “Kurban satış alanlarımızda alıcı ve satıcılarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Satışı yapılan kurbanlıkların bakanlığımız tarafından belirlenen şartları taşıması hem çevre hem de insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu konuda hassasiyet gösteren hayvancılarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Kurbanların kesiminin yapılacağı tesislerin hijyenik olması ve kesimde kullanılan materyallerin kurallara uygun olması halkımızın ihtiyacı olan et ürünlerinin hijyen şartlarda üretilmesi konusunda önemli bir husus. Bu noktada gerekli şartları sağlayan işletmelere ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.