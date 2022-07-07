Kurbanlık satış alanları ve yol denetimleri yapıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince kurban satış alanları ve yol denetimi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttıran Saray Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte kurallara uyulması hususunda kurbanlık satış alanlarını ve ilçe giriş çıkış noktalarında kurbanlık nakil denetimi gerçekleştirilerek bilgilendirme yaptı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İlçe Müdürü Seyide Yılmaz, “Müdürlüğümüz veteriner hekimlerimiz tarafından ilçemizdeki kurbanlık hayvan satış yeri ve ilçemize giriş noktalarında yol kontrol denetimleri gerçekleştirdik. Kurban alım ve satımı yapacak vatandaşlarımızın Bakanlığımızca belirlenen kurallara uyması, insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önem arz ettiği anlatılarak bilgilendirme yapıldı. İlçe Müdürlüğümüz tarafından denetimlerimiz devam etmekte olup, Kurban Bayramının ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

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