Tekirdağ'da çikolata üreticilerine Bayram denetimi

Tekirdağ'da Kurban Bayramı sebebiyle Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, şekerleme ve çikolata üreticilerine denetim düzenlendi.

Tekirdağ'da üretim yapan çikolata ve şekerleme üreticilerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 11 İlçe Müdürlüğü tarafından denetleme yapıldı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol görevlileri tarafından üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde incelemeler yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda vatandaşların gördüğü eksikliklerin geciktirilmeden, Alo Gıda 174 hattına yapılmasının gıda güvenliği denetimleri açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi.

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