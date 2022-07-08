Tekirdağ’da tır kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçti: 12 yaralı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tır şoförü olay yerinden kaçarken, kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi ÇorluÇerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi.

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