Tekirdağ'da azalan vakalara rağmen tedbiri elden bırakmıyorlar

Ülke genelinde azalan korona virüs vakalarına rağmen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tedbiri elden bırakmıyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde korona virüs salgınının ilk başladığı günden beri tedbiri elden bırakmayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, vakaların azalmasına rağmen korona virüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda yaşanacak yoğunluk öncesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları özel solüsyonlar ile dezenfekte ederek, salgının yayılma riskinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Bayram tatilinde yoğun olarak kullanılması beklenen mesire alanları, çocuk parkları ve piknik alanlarında dezenfeksiyon ve genel temizlik çalışmalarının yanı sıra, ilçe genelindeki 6 binden fazla çöp konteyneri de düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek vatandaşların çocuklarıyla bayram tatilinde güvenle ve sağlıklı bir şekilde eğlenmeleri için tüm imkanlar seferber ediliyor.



Çöp konteynerleri ilaçlanıyor

Ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından Süleymanpaşa sınırları içinde bulunan ve tamamı elektronik ortamda takip edilebilen 6 binden fazla yer altı ve yer üstü çöp konteyneri ile geri dönüşüm kumbaraları belirli aralıklarla ilaçlanıyor. Böylelikle hem bakteri ve virüs üremesi ile sivrisinek yuvalanmalarının önüne geçiliyor hem de pis koku oluşumuna engel olunuyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yapılan çalışmaların halihazırda rutin olarak yürütüldüğü ve Kurban Bayramı öncesi tüm çalışmaların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

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