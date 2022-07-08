Tekirdağ’da uyuşturucuya bir darbe daha

Tekirdağ’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin üzerinden 9 fişek eroin maddesi çıktı.
Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bayram öncesi asayiş ve denetim uygulamalarını artıran Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları engelleme ve önleme amaçlı gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan Ö.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 9 fişek eroin maddesi ele geçirildi.
Üzerinde eroin maddesi ele geçirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.