Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'nın Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde 6 kişinin, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç. ve G.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-08 12:39:56



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