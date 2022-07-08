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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Velimeşespor yeni sezona evinde başlayacak

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup'ta boy gösterecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor 20222023 sezonuna 4 Eylül 2022 tarihinde Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı maçla başlayacak.

Ergene Velimeşespor yeni sezona evinde başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup’ta boy gösterecek olan Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor 20222023 sezonuna 4 Eylül 2022 tarihinde Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı maçla başlayacak.
2022 2023 sezonunda 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak olan Ergene Velimeşespor’un maç takvimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.
Buna göre Ergene Velimeşespor sezonun ilk maçında 4 Eylül 2022 Pazar günü profesyonel liglerin yeni takımı Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor takımını konuk edecek. Ligin ikinci haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçecek olan Tekirdağ ekibi üçüncü haftada ise Balıkesir deplasmanında profesyonel lige bu sezon yükselen bir başka ekip olan Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ergene Velimeşespor ikinci iç saha maçında ise ligin dördüncü haftasında Kırıkkale Büyük Anadolu takımını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk konuk edecek.
Ligin ilk yarısında oynayacağı 16 maçın 8’ini içeride 8 maçı ise deplasmanda oynayacak olan Ergene Velimeşespor ilk yarıda Eynesil Belediyespor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Gümüşhanespor A.Ş., Karaman FK, Iğdır FK, Turgutluspor, Elazığ Karakoçan FK, Alanya Kestelspor takımları ile Velimeşe’de, Ayvalıkgücü Belediyespor, Kuşadasıspor, Bayrampaşa A.Ş., Yeşilyurt D.Ç. Ofspor, Orduspor 1967, Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Bulvarspor takımları ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarılar dileyen Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, “Grupta şampiyonluk adayı takımlardan biriyiz. Tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Kadro yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 2023 sezonuna kendi sahamızda oynayacağımız maçla başlayacağız ve yine evimizde oynayacağımız maçla sezonu tamamlayacağız. İnşallah sonunda hedefimize eriştiğimiz ve yeniden 2. Lig’e geri döndüğümüz bir sezon olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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