Tekirdağ’da LGS adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı veriliyor

Tekirdağ’da LGS sınavına giren binlerce öğrenciye tercih danışmanlığı verilecek.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde “Tercihim Geleceğim” sloganıyla Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’nda başarılı olarak tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti başlatan Süleymanpaşa Belediyesi, bu doğrultuda sınava giren tüm öğrencilere aldıkları puanlar ile yüzdelik dilimlerine göre yerleşebileceği okulları ve mesleki kariyer fırsatlarını anlatacak.

LGS’de barajı geçerek tercih yapacak olan öğrencilere tamamen ücretsiz olarak verilen tercih danışmanlığı hizmeti, Ortacami Mahallesi Yunusbey Caddesi (50. Yıl Ortaokulu yanı) üzerinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evinde uzman eğitmenler ve rehber öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Hafta içi mesai saatleri içinde dileyen öğrenciler tercihlerini uzman danışmanların desteğiyle yapabiliyor.



“Tüm öğrencileri bekliyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, LGS tercihi yapacak olan öğrencilere çağrıda bulunarak, “Öğrencilerimizin LGS sonrası tercihlerini en doğru biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere, ‘Tercihim Geleceğim’ LGS Tercih Danışmanlık Hizmetimiz başladı. Alanında uzman eğitmenlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz tarafından verilecek danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimizi Bilgi Evi’mize bekliyoruz. Tercih yapacak öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyor, hayalini kurdukları okullara yerleşmelerini temenni ediyorum” dedi.

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