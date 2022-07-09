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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da bir cadde baştan aşağı yenilendi

İHA

Tekirdağ’da bir cadde baştan aşağı yenilendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve şehrin en işlek caddelerinden biri olan Çınarlı Caddesi baştan aşağı yenilendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehrin yol sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediyesi, kentteki en işlek caddelerden biri olan Çınarlı Caddesini baştan aşağıya yeniledi. Caddede yapılan asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve yol aydınlatma çalışmaları da tamamlanarak yolun çehresi değişti.
Çınarlı Mahallesi’ni şehir merkezine bağlayan ana güzergah olan Çınarlı Caddesi’nde yaklaşık bir haftadır süren yol çalışmaları çerçevesinde, caddenin tamamında zemin kaldırma, zemin düzeltme, asfalt serimi, kaldırım onarım ve yenileme, park yeri ve trafik işaretlemeleri, dubalama, yol ve yaya geçidi çizgilerinin çizilmesi işleri tamamlandı. Son olarak cadde ışıklandırmaları da yerlerine yerleştirilerek Çınarlı Caddesi ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuldu.

“Yatırımlarımız sürüyor”
Çalışmaları başından itibaren günbegün yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Çınarlı Mahallemizin Çınarlı Caddesi üzerinde sürdürdüğümüz, son aşamaya gelen yol yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız doğrultusunda, güzergâh boyunca yaptığımız aydınlatma çalışmalarını inceledik. Baştan aşağı asfaltladığımız, yaya kaldırımlarının onarım ve yenilemelerini yaparak, yol çizgileri, yaya geçidi, park yeri trafik işaretlemeleri ve dubalama çalışmaları ile ışıl ışıl bir görünüm kazandırdığımız caddemizin değişen çehresini mahalle sakinlerimizle birlikte değerlendirerek, son düzenlemelerin devam ettiği bölgede yapacağımız diğer çalışmaları yerinde planladık. Çınarlı Mahallemizdeki yol çalışmalarımız devam ederken, yeni yatırımları da mahallemize kazandırıyoruz. Kadın Yaşam Merkezi projemiz hızla yükseliyor. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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